"Нервничают они там": эксперт - о китайских "глазных" угрозах

Представители "Пяти глаз" могут заниматься разведкой как и где угодно, пока их деятельность не угрожает Китаю. Если в Пекине увидят опасность, участники альянса могут "остаться без глаз", заявили в китайском МИД.

Напомним: альянс "Пять глаз", или AUSCANNZUKUS, ставит своей целью разработку и внедрение мер безопасности для военно-морских сил стран-участниц. В него входят Канада, США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Китаю настолько не нравится именно этот альянс? Почему в Пекине выбрали настолько жёсткую риторику, "Пять глаз" уже "посмотрели не туда"?

Комментирует эксклюзивно для "Правды. Ру" доцент кафедры цивилизационного развития Востока Высшей школы экономики Михаил Карпов.

"Нервничают они там"

"Китай боится всего, его зажали со всех сторон. У Китая внутренняя ситуация аховая абсолютно. Разумеется, они опасаются, как всякое государство, утечки закрытой информации", — рассказывает Карпов.

Разумеется, любое государство пытается защитить себя от проникновения вражеских разведслужб. Но это не какая-то особая ситуация: Китай сейчас находится в конфронтации с Соединёнными Штатами, а также рядом других стран, дополняет эксперт. Сложны на данный момент и российско-китайские отношения.

"Можно любить Китай, можно не любить Китай. Но чисто технически реакция Китая вполне понятна и естественна. Нервничают они там. Плохо у китайцев всё. Несмотря на все разговоры, что всё хорошо. Поэтому их реакция вполне понятна", — заключает Карпов.

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