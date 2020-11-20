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"Главная скрипка - американцы": эксперт - о диалоге между США и КНДР

Американские военные эксперты поделились прогнозами касательно того, будет ли КНДР в ближайшее время устраивать провокации с применением оружия.

"Главная скрипка - американцы": эксперт - о диалоге между США и КНДР

Командующий военно-воздушными силами США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк, комментировавший ситуацию на особом брифинге, отметил: пока ждать провокаций не стоит, но и расслабляться рано.

Действительно, новостей про КНДР в последнее время немного. Там готовят какую-то крупную провокацию, ждут нужный момент? Или просто "устали и уходят"?

Рассказывает Александр Воронцов, кандидат исторических наук, кореевед, руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, заведующий сектором Кореи.

Только на сайте "Правда. Ру".

Трамп сумел договориться. Сможет ли Байден?

"Дело в том, что затишье на Корейском полуострове — результат договорённостей Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Первый саммит в Сингапуре между ними — они договорились, что корейцы временно отказываются от ракетно-ядерных испытаний, а американцы резко снижают уровень совместных манёвров с американцами.

И эта договорённость плохо-бедно действовала все эти годы", — рассказывает Воронцов.

Что будет при администрации Джо Байдена, пока неизвестно, отмечает эксперт. Власти КНДР, скорее всего, будет продолжать "политику сдержанности", присматриваясь к действиям американцев.

"Понятно, что Байдену надо сформировать свою команду, сформировать свою новую политику в отношении Северной Кореи — на это несколько месяцев уйдёт. И в это время корейцы, скорее всего, не будут провоцировать", — уверен Воронцов.

"Главная скрипка - это американцы"

Что будет дальше, пока неясно: у Трампа с Ким Чен Ыном установились нормальные личные отношения, они регулярно обменивались письмами, Трампу это очень нравилось. Как он говорил, "very beautiful letter", дополняет эксперт. Такие моменты помогали сохранять стабильность.

"Что будет при Байдене, это надо смотреть. И если что-то корейцы и будут делать, это будет в ответ на какие-то недружественные действия со стороны США.

Главная скрипка — это американцы. Они вопрос должны задавать сами себе",- резюмирует Воронцов.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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