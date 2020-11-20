Трамп: меня не выбирают, потому что мстят за "связи с Россией"

Новая версия того, почему жители США предпочли Байдена: политическая элита страны таким образом "мстит" Трампу за связи с Россией. Об этом рассказал сам Трамп, передают источники вещательной компании CNN.

Трамп, по уточнённым данным, уже знает о проигрыше, но мириться с ним не собирается: "рычаги власти" будут использованы на 100%.

Помимо откладывания процесса передачи власти и нежелания работать вместе с Байденом Трамп рассказал: его снова обвинили в сговоре с Россией, который якобы и помог победить в 2016 году.По мнению Трампа, обвинения в "связях с Россией" не позволили ему нормально начать президентскую карьеру.

Также Трамп по неустановленным причинам стал пропускать важные мероприятия: например, не появился на брифинге по "пандемийной работе". Ранее Трамп не пропустил ни одного такого брифинга за полгода.

По материалам сайта lenta. u.