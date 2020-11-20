Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Щербакова заболела и снялась с "Гран-при России"
Британские инженеры научили роботов следить за людьми
Пелагея хочет отсудить у бывшего мужа $5 млн
В средневековой рукописи обнаружили загадочное послание
Тренер спортшколы пойдёт под суд за надругательства над ученицами
Сборная России отправилась на первый этап Кубка мира в Финляндию
Пенсия за трёх детей: инновация от движения «За жизнь!»
Отар Кушанашвили посоветовал Малышевой лечиться
Александр Панкратов-Чёрный вступился за Цивина и Дрожжину

Трамп: меня не выбирают, потому что мстят за "связи с Россией"

Новая версия того, почему жители США предпочли Байдена: политическая элита страны таким образом "мстит" Трампу за связи с Россией. Об этом рассказал сам Трамп, передают источники вещательной компании CNN.

Трамп: меня не выбирают, потому что мстят за "связи с Россией"

Трамп, по уточнённым данным, уже знает о проигрыше, но мириться с ним не собирается: "рычаги власти" будут использованы на 100%.

Помимо откладывания процесса передачи власти и нежелания работать вместе с Байденом Трамп рассказал: его снова обвинили в сговоре с Россией, который якобы и помог победить в 2016 году.По мнению Трампа, обвинения в "связях с Россией" не позволили ему нормально начать президентскую карьеру.

Также Трамп по неустановленным причинам стал пропускать важные мероприятия: например, не появился на брифинге по "пандемийной работе". Ранее Трамп не пропустил ни одного такого брифинга за полгода.

По материалам сайта lenta. u.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Британские инженеры научили роботов следить за людьми
"Избавил бы мир от лишних хлопот": что жители Китая думают о Путине
Пелагея хочет отсудить у бывшего мужа $5 млн
В средневековой рукописи обнаружили загадочное послание
Тренер спортшколы пойдёт под суд за надругательства над ученицами
Сборная России отправилась на первый этап Кубка мира в Финляндию
Пенсия за трёх детей: инновация от движения «За жизнь!»
Отар Кушанашвили посоветовал Малышевой лечиться
Александр Панкратов-Чёрный вступился за Цивина и Дрожжину
В Италии обнаружили неизвестный эскиз Леонардо да Винчи
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Мир. Новости мира
Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Как предупредить дедовщину в армии
В ожидании Байдена: российские либералы поделились мечтами
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Турция обучает тюрок и создаёт агентов влияния
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников