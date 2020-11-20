"Избавил бы мир от лишних хлопот": что жители Китая думают о Путине

Известно, что в целом у России и Китая весьма неплохие отношения, подкреплённые множеством выгодных обеим сторонам сделок. Но что думают простые жители Поднебесной о России в целом и Владимире Путине в частности?

Выступление российского лидера в рамках встречи лидеров стран БРИКС позволило узнать ответ на этот вопрос. Видео с Путиным оказалось весьма популярно у китайских пользователей, которые не замедлили поделиться мнениями.

Напомним, что Путин отметил успешность работы КНР в борьбе с коронавирусом, назвав меры китайских властей "существенными, ясными и понятными", а также "примером для других стран".

"Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать", — высказался пользователь китайского сайта "Гуанча". "Такой прагматичный лидер избавил бы мир от лишних хлопот", — дополнили его комментарий. "Путин — очень зрелый политик и совсем не политикан", — резюмировал ещё один житель Поднебесной.

По материалам сайта ria. ru.