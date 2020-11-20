Навальный и не только: почему политики ФРГ - против "СП - 2"

В меньшинстве остались представители партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), когда предложили поддержать работы по "Северному потоку — 2" и не связывать проект с Навальным.

Депутаты "АдГ" сообщили: нужно обеспечить энергетическую безопасность Германии, а значит, проект надо поддерживать. Связывать его с "инцидентом Алексея Навального" нет никакого смысла. 85 депутатов фракции высказались "за".

"Против" выступили 556 депутатов практически всех остальных блоков. Представители каждого блока, как оказалось, имеют к проекту свои претензии.

"Действия России [по Навальному] неприемлемы и должны иметь последствия. В том числе по этой причине следует отказаться от "Северного потока — 2", — оседлали любимого конька в блоке "ХДС/ХСС".

Представители блока "СвДП" ("Свободная демократическая партия") отметили: чтобы цены на энергоносители для граждан не росли, правительству просто не стоит их поднимать в одностороннем порядке, и "СП — 2" тут ни при чём. Также стоит больше думать о "зелёной" энергии.

Сами же "зелёные" традиционно высказались против, поскольку "проект "СП — 2" привносит раскол в ЕС".

По материалам сайта tass. ru.