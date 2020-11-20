Как он умеет: Байден снова выступил с "гениальной" речью

20 ноября кандидату в президенты США Джо Байдену исполняется 78 лет. По такому случаю Байден решил доказать, что его не зря прозвали "Сонным Джо", и выдал очередной феноменальный спич, выступая перед сторонниками.

Речь зашла о работе по подсчёту голосов на выборах и публикации данных об этом процессе. Байден остался недоволен тем, что Трамп отказывается признавать итоги выборов.

Назвав Трампа "невероятно безответственным", Байден пояснил: передача власти требует времени, это медленный и сложный процесс. Затем "Сонный Джо" решил пояснить свои мысли и выдал следующее:

"Я собираюсь… Мы собираемся… Мы собираемся навязать… Извините, использовать защиту, реконструировать закон, чтобы иметь возможность выйти туда и диктовать компаниям строить и делать следующие вещи", — сообщил Байден.

По материалам сайта cnn. com.