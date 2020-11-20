Трамп начинает "грязную игру": что придумал президент США

Дональд Трамп, понявший, что терять в борьбе за кресло президента уже нечего, начал прибегать к крайним средствам. Как сообщает Reuters, президент США собирается использовать своё влияние, чтобы переубедить выборщиков некоторых штатов отдать ему голоса.

Трамп, как оказалось, хочет использовать наиболее "обеспеченных связями" членов Республиканской партии. Те по его указке должны "надавить" на выборщиков — для начала в Мичигане и Пенсильвании.

Трамп решился на такой шаг из-за того, что иски его команды в судах не принесли желаемого результата, уверены информаторы Reuters. "Работать" в направлении корректировки голосов будет и сам Трамп: он уже вызвал в Белый дом спикера республиканской палаты представителей Мичигана Ли Чатфилда.

Напомним: ранее заявления Трампа о нечестных выборах начали блокировать сначала в Twitter, а потом и на телевидении. Ведущие вынуждены были остановить эфир после нескольких скандальных заявлений президента США.

По материалам сайта rbc. ru.