Властям Украины, видимо, надоели как обвинения в "уничтожении страны" из-за сложностей с покупкой вакцин, так и "партизанские действия" мэрий городов, открыто игнорирующих "карантин выходного дня".
В Киеве задумались о жёстком варианте карантина (локдауне), сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По словам мэра, обсуждение карантина ведётся активно, примерно известны даты: при более-менее положительном развитии событий карантин введут 20-25 декабря, при негативном сценарии — 10-15 декабря. Сроки — примерно две недели.
"В правительстве Украины понимают катастрофические последствия карантина для малого и среднего бизнеса", — отметил Марцинкив.
Напомним, что ранее о данных последствиях открыто заявил мэр Львова, который сообщил, что на своей территории придираться к предпринимателям и закрывать бизнес не собирается.
По материалам сайта regnum. ru.
В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.