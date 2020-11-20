На Украине готовы вводить жёсткий карантин: уже известны даты

Властям Украины, видимо, надоели как обвинения в "уничтожении страны" из-за сложностей с покупкой вакцин, так и "партизанские действия" мэрий городов, открыто игнорирующих "карантин выходного дня".

В Киеве задумались о жёстком варианте карантина (локдауне), сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По словам мэра, обсуждение карантина ведётся активно, примерно известны даты: при более-менее положительном развитии событий карантин введут 20-25 декабря, при негативном сценарии — 10-15 декабря. Сроки — примерно две недели.

"В правительстве Украины понимают катастрофические последствия карантина для малого и среднего бизнеса", — отметил Марцинкив.

Напомним, что ранее о данных последствиях открыто заявил мэр Львова, который сообщил, что на своей территории придираться к предпринимателям и закрывать бизнес не собирается.

По материалам сайта regnum. ru.