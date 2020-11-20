Саманта Пауэр: Трамп в открытую исполняет сейчас волю Путина

Благодаря слаженной работе спецслужб, Россия не смогла вмешаться в президентские выборы в США.

Об этом заявила Саманта Пауэр, экс-постпред США при ООН.

По её словам, очень похоже на то, что сейчас Трамп "исполняет волю Путина" или "играет ему на руку", оспаривая всеми доступными способами результаты голосования.

"Вспомните, что замышлял Путин в 2016 году, когда он организовал масштабную компанию по вмешательству? Он хотел лишить демократический процесс легитимности и бросить тень сомнения Хиллари Клинтон, которая должна была победить. Того, что Трамп её обойдёт, не ожидал даже Путин", — сказала Пауэр в интервью каналу MSNBC.

По словам политика, сейчас, когда "Кребс и ФБР" не дали России вмешаться, делигитимизацией занимается Трамп.