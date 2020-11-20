Украина не покупает у РФ вакцину, потому что "соросята" не велят

Нужно покупать российскую вакцину от коронавируса, о которой договорился Медведчук, а не слушать команды из посольства США

Украинский политолог Михаил Чаплыга упрекнул власти своей страны в том, что они "выполняя хотелки Запада", ставят под угрозу жизни миллионов своих людей.

О чём написал в своём Facebook:

(c) Facebook, перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Политолог напомнил, что у Украины уже есть печальный опыт, когда в угоду западным агентам страна отказалась от поставок российской сыворотки от столбняка.

"Под видом "патриотизма" "соросята" и "супрунята" уже лишили нас сыворотки от банального столбняка. И теперь мы рискуем умереть, наступив на гвоздь на дороге. Точно такую же игру иностранная агентура затеяла и с вакциной от ковида. Мол, не купим у русских, а будем ждать у моря погоды. Или заплатим в 100 раз больше за "реверсную" русскую вакцину…".

По словам Чаплыги, пора уже прекращать "эту вакханалию" и начать покупать вакцину у России, благо Виктор Медведчук "уже договорился с Путиным".