Reuters: Трамп меняет тактику в надежде переубедить выборщиков

Дональд Трамп, пока ещё действующий президент США, для того чтобы удержаться во власти, намерен подключить для переубеждения выборщиков административный ресурс — чиновников -республиканцев.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на "три источника, знакомых с ситуацией".

Столкнувшись с чередой неудач в судебных делах, оспаривающих подсчёт голосов на выборах президента, адвокаты Трампа стремятся привлечь коллег-республиканцев, которые контролируют законодательные органы в Мичигане и Пенсильвании.

Для того, чтобы "поставить задачу", Трамп пригласил их в Белый дом. Например, на сегодня у него запланирована встреча со спикером Палаты представителей Республиканской партии Мичигана Ли Чатфилдом и лидером большинства в Сенате Мичигана Майком Ширки — сообщил источник информагентства в Мичигане.

Времени для разрешения избирательных споров (крайний срок — 8 декабря) и выбора выборщиков, которые назовут, наконец, имя президента после заседания так называемой "Коллегии выборщиков" 14 декабря остаётся всё меньше. Как и надежд на суды. Адвокаты Трампа стремятся отобрать полномочия по назначению выборщиков у губернаторов и госсекретарей и передать их дружественным законодателям штата от республиканской партии, заявляя, что Конституция США дает законодательным органам высшую власть", — написано в материале издания.

"Высокопоставленный представитель предвыборной кампании Трампа" заявил агентству Reuters, что новый план состоит в том, чтобы "бросить достаточно сомнений в подсчете голосов в больших демократических городах", чтобы у республиканских законодателей не было другого выбора, кроме как вмешаться.

К слову, опрос общественного мнения Reuters, опубликованный на этой неделе, показал, что кампания Трампа преуспела в возбуждении сомнений относительно президентских выборов. Опрос показал, что около половины республиканцев считают, что Трамп "по праву выиграл " выборы.