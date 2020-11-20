СМИ: Спецслужбы Польши - форпост борьбы НАТО с кремлёвской пропагандой

В польских спецслужбах рассказали, как защищают дружбу с Америкой от кремлёвской пропаганды.

"Мы имеем дело с большей активностью глобальных игроков, таких, как Россия, Китай или Турция. На эти глобальные тенденции накладывается увеличение значения Польши в НАТО, поскольку альянс заинтересован в укреплении своего восточного фланга", — заявил в интервью с Defence24 Станислав Зарин, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши.

По его словам, больше всего "проблем" доставляет Москва, которая "активно противодействует укреплению восточного фланга НАТО, разжигая антиамериканские настроения".

Поэтому, одним из основных направлений работы польских спецслужб сейчас стало "разоблачение и противостояние российской пропаганде".

"Когда-то, в период холодной войны, мы были частью мира, в которой главенствовала советская Россия. В коммунистическое время спецслужбы очень прочно закрепили Польскую Народную Республику в советском мире, поэтому сейчас нам особенно сложно. Но присутствие союзников на территории Польши расширяет возможности получения помощи и сотрудничества с нашим главным другом и военным союзником — Соединёнными Штатами", — говорит пан Зарин.

По его словам, чтобы эффективно укреплять эту дружбу, поляки "должны понимать, с какой целью публикуется определённый контент, что за этим стоит и каким образом информационное пространство используется для дестабилизации военного сотрудничества с США".

Разъяснить им всё это — одно из приоритетных направлений работы государственных спецслужб.