Британия увеличит военный бюджет, чтобы создать кибервойска

Борис Джонсон объявил об увеличении расходов на оборону на 16,5 млрд фунтов стерлингов ($22 млрд) и создании кибервойск и Космического командования.

"Денежные вливания в британскую военную промышленность составят около 4 млрд фунтов стерлингов в год в течение следующих четырех лет и создадут 10 тысяч новых рабочих мест по всей Великобритании. Эра сокращения нашего оборонного бюджета должна закончиться, и она заканчивается сейчас. Одновременно с эпохой отступления. Мы начинаем расширять британское влияние как силу добра в мире", — заявил Джонсон.

В рамках пакета расходов правительство обязалось создать новое агентство по искусственному интеллекту, в которое войдут "национальные кибернетические силы хакеров" и "Космическое командование", способное запустить первую ракету Великобритании в 2022 году.

Военные инвестиции британского правительства происходят на фоне негативной реакции, в том числе со стороны правящей Консервативной партии Джонсона, на его планы сократить бюджет иностранной помощи с 0,7% до 0,5% валового национального дохода.