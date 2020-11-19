Бывший польский президент продолжает делать громкие заявления. Раскритиковав нынешние власти Польши, Лех Валенса пустился в рассуждения о судьбе человечества.
По мнению политика, человечество вплотную подошло к выбору: или мы достигаем компромисса, работаем вместе и живём счастливо, или начинается "уничтожение жизни".
"На планете Земля уже четырежды была ситуация, когда человечество доходило до момента, когда не могло договориться, в результате чего мир разрушался и несколько тысяч лет на планете отсутствовала жизнь.
Через какое-то время появляются Адам и Ева, и всё строится заново. А потом мы снова доходим до того самого момента и снова всё разрушаем. Может, и так", — рассказал Валенса.
Пандемия, по мнению бывшего польского президента, — очередное предупреждение человечеству. И следующую эпидемию планета может не выдержать, резюмировал он.
По материалам сайта regnum. ru.
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