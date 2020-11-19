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Игры в классику: какой будет политика Байдена, если он победит

Власти ключевых стран ЕС, Франции и Германии, надеются на "оттепель" в отношениях с США в случае прихода к власти Джо Байдена. Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в международной дипломатии.

Игры в классику: какой будет политика Байдена, если он победит

Журналисты отмечают: в ЕС уже готовят целый ряд инициатив, которые могут понравится Байдену, чтобы начать отношения на хорошей ноте. В частности, будут сделаны акценты на работу американских войск в Афганистане и Сирии, а также в отношениях с Китаем.

С одной стороны — желание улучшить отношения, с другой — санкции и проблемы по "Северному потоку — 2". Как будут маневрировать Штаты в отношениях с ЕС при Байдене, если он станет президентом?

Рассказывает Николай Топорнин, доцент МГИМО, кандидат юридических наук, руководитель информационного офиса Совета Европы в России. Только на "Правде. Ру".

Чего ЕС ждать от Байдена

"Я думаю, что при Байдене восстановится классическая внешняя политика США. Можно посмотреть на то, что происходило при президенте Бараке Обаме за предыдущие восемь лет. Напомню, что Байден был вице-президентом, и он этот курс, насколько я понимаю, готов воспроизвести", — рассказывает Топорнин.

Эксперт отмечает: это стандартный курс. США будут обеспечивать во всём мире свои национальные интересы, но в более "мягком" ключе, не так рьяно и "топорно", как Трамп. В частности, будут учтены интересы европейских союзников, интересы государств-членов НАТО.

"У Байдена будет несколько другая философия.

Трамп немножко понукал союзникам, и делал это достаточно жёстко, не вникая в нюансы.

Мне кажется, что Байден вернётся к тому, что было при Обаме, они будут учитывать, в том числе, интересы Европейского Союза, его бизнеса", — уверен эксперт.

"С "Северным потоком — 2" — несколько иная линия"

Что касается "Северного потока-2", здесь несколько иная линия — здесь задействована Россия. Россия при Байдене останется государством-противником №1 или №2 после Китая. Здесь ожидать каких-то послаблений не приходится, комментирует Топорнин.

"Да, ему придется как-то маневрировать и учитывать тот факт, что ряд государств Евросоюза, прежде всего, это Германия, Франция, некоторые другие считают, что "Северный поток-2" отвечает их экономическим интересам, и американцы не должны оказывать на него экономическое воздействие путём санкций", — добавляет он.

Байден вполне может пойти на уступки, если ЕС пообещает выгодную сделку: например, покупать больше сжиженного газа у США, когда такая возможность появится, строить термины для приема сжиженного газа (СПГ).

Решающую роль сыграет на Байден?

"Мне кажется, что многое при Байдене будет зависеть от его ближайшего окружения. Мне кажется, что в отличие от Трампа Байден передаст значительные полномочия ближайшим сподвижникам", — даёт прогноз Топорнин.

Ходят разговоры о возвращении "старой гвардии": Хиллари Клинтон, Джона Керри. То есть те лица, которые уже были "на орбите" внешней политики, имеют соответствующий опыт, могут снова вернуться.

Эксперт подчёркивает: пока мы не знаем окончательных результатов выборов, хотя понимаем, что, скорее всего, победит Байден. Неясно и то, кто займёт ключевые места при новом президенте, так что более предметно прогнозировать ситуацию стоит только после завершения выборов.

Специально для "Правды. Ру".

Автор: Константин Шапров
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