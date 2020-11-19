Участники альянса "Пять глаз" могут заниматься разведкой как и где угодно, пока их деятельность не угрожает Китаю. Если в Пекине увидят опасность, участники альянса могут "остаться без глаз", заявили в китайском МИД.
Напомним, что альянс "Пять глаз", или AUSCANNZUKUS, ставит своей целью разработку и внедрение мер безопасности для военно-морских сил стран-участниц. В него входят Канада, США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
Работа "Пяти глаз" не осталась без внимания Пекина. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что представителям альянса стоит помнить — Китай не боится их появления и готов действовать.
"Если они захотят нанести ущерб суверенитету, интересам развития и безопасности КНР, то они останутся совсем без глаз", — высказался Лицзянь.
По материалам сайта regnum. ru.
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