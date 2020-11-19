Премьер и Рада плохо поддерживают бизнес: Зеленский негодует

Владимир Зеленский продолжает критиковать кого угодно, кроме себя: на этот раз президент оказался недоволен работой что премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

По мнению Зеленского, Шмыгаль "редко говорит с бизнесом", из-за чего бизнес-сообщество страны не может понять, "куда идёт государство".

"Я думаю, в целом, вам нужно чаще говорить с бизнесом, Денис Анатольевич… Из-за того, что им не хватает коммуникации, многое они не видят, что вы делаете, и не понимают, куда смотрит государство и куда идет", — высказался Зеленский.

Ранее Зеленский выступал за активную поддержку бизнеса: Раде было поручено придумать, как облегчить жизнь предпринимателям, в том числе физлицам-предпринимателям. По мнению президента, именно малый бизнес больше всего страдает от последствий пандемии коронавируса.

"Президент Украины категорически недоволен тем, что украинский парламент до сих пор не может вместе с членами правительства и представителями предпринимательских организаций найти компромиссное решение по введению кассовых аппаратов", — дополнил глава офиса президента Андрей Ермак.

По материалам сайта regnum.ru.