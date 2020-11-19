"Очарование, затем провокация": Пентагон - о том, чего ждать от КНДР

Американские военные эксперты поделились прогнозами касательно того, будет ли КНДР в ближайшее время устраивать провокации с применением оружия.

Командующий военно-воздушными силами США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк, комментировавший ситуацию на особом брифинге, отметил: пока ждать провокаций не стоит, но и расслабляться рано.

Хотя со стороны КНДР в последнее время перестали запускать ракеты, провоцировать страны региона и проводить сомнительные "учения", всё может быстро перемениться, уверен эксперт.

"Власти Северной Кореи, как показывает история, действуют циклами: "очарование, затем провокация, очарование, затем провокация". И в последнее время курс Пхеньяна был "сравнительно чарующим", — рассказал для СМИ Уилсбэк.

Вашингтон, по словам командующего, не выпускает КНДР из поля зрения, чтобы в случае чего быстро вмешаться.

По материалам сайта regnum. ru.