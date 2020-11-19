Власти Украины раскрыли стоимость вакцины от коронавируса

Стали известны примерны цифры расходов Украины на вакцинацию от коронавируса. Заручившись поддержкой проекта ВОЗ COVAX, в рамках которого прорабатываются закупки и производство вакцин, страна получит вакцины из расчёта "семь долларов за одну дозу".

Для вакцинации, отметили в Киеве, нужно две дозы вакцины, так что вакцинация одного человека обойдётся бюджету в 14 долларов. Уточняется, что 20% населения страны получат вакцины бесплатно по правилам COVAX. Остальные вакцины Киеву нужно будет брать "на свои".

"В бюджет в первом чтении на эти цели было заложено 2,6 миллиона гривен. И мы должны ко второму чтению посчитать, хватит ли нам этих денег или нет", — рассказал о работе по закупкам заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что помощь COVAX позволит вакцинировать четыре миллиона жителей Украины, то есть страна получит восемь миллионов доз.

По материалам сайта lenta. ru.