СМИ США: чиновники Трампа перебегают к Байдену

Интересные новости из стана сторонников Трампа: поняв, что выборы уже не выиграть, многие из них стали переходить на сторону Байдена.

По данным, которые приводит канал CNN, многие чиновники, ранее работавшие на Трампа, хотят продолжать "выполнять свой долг перед США" и начинают налаживать связи с администрацией Байдена.

Пока, отмечают в CNN, не идёт речи о "сливе" каких-либо важных данных, но разговоры с работавшими на Трампа людьми дадут Байдену самое важное: понимание, что делать дальше.

При этом из администрации Трампа, как оказалось, пришёл и неофициальный запрос с предложением помощи сразу от группы чиновников.

"Ничего такого, что способно доставить нам неприятности. Всего лишь предложение помочь. Они знают, что мы имеем в виду, что можем делать и говорить, а чего не можем", — отметили источники в штабе Байдена для CNN.

По материалам сайта regnum. ru.