Иран: наша ядерная программа - мирная. Но на агрессию мы ответим

Иранская ядерная программа служит и будет служить исключительно мирным целям. Ключевой её аспект — улучшение жизни населения, все попытки критики и обвинения в "военной направленности" не стоит рассматривать всерьёз.

"Ядерная программа Исламской Республики предназначена исключительно для мирных целей и гражданского использования", — сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН в Нью-Йорке Али Реза Мириусефи.

Отвечая на очередную порцию американской критики, которая пролилась на Иран со стороны New York Times, Мириусефи отметил: Иран готов в случае необходимости ответить ударом на удар.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что у военных страны есть как продвинутое вооружение, так и отвага, что позволит "помешать авантюризму любого агрессора или отреагировать на него".

Кроме того, резюмировал Мириусефи, в Иран приезжали с визитом эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они подтвердили: все работы Ирана по ядерной программе носят мирный характер.

По материалам сайта regnum. ru.