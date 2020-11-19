Политики США: за 30 лет в Грузии не было ни одних "чистых" выборов

На парламентских выборах в Грузии были нарушения, но это скорее традиция, чем исключение из правил. Примерно к такому выводу пришли чиновники государственного департамента США.

Американские эксперты проанализировали данные и сообщили: за примерно 30 лет, по которым есть статистика, каждый раз сообщалось о неких "нарушениях", то есть "чистых" выборов не было ни разу. Почему же именно в этом году оппозиция не стала принимать результаты, задаются вопросом американцы.

"В какой степени эти выборы были хуже предыдущих или других выборов, во время которых не требовали повторного проведения? Объявление бойкота со стороны оппозиции — это то же самое, что заново смотреть уже отсмотренный фильм. Призываем их войти в парламент, осуществить изменения, на основании которых следующие выборы будут лучше. Тогда ни мы, ни они не увидят повторения одних и тех же нарушений", — резюмировали в США.

Демократия, по словам американцев, в Грузии ещё "молодая", так что демократические институты ещё не развиты в достаточной мере. Поэтому оппозиции следует работать конструктивнее: например, использовать "законодательные рычаги", а не просто выходить на протесты.

По материалам сайта regnum. ru.