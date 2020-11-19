Минздрав США отказывается работать с Байденом

Минздрав Соединённых Штатов официально объявил о своём отказе работать с командой Джо Байдена до тех пор, пока о его победе на президентских выборах не будет официально объявлено Управлением общих служб США (GSA).

Об этом сообщил CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара.

"Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит кто победил на этих выборах, мы обеспечим полный совместный профессиональный переход. Мы следуем руководящим принципам", — подчеркнул Азар.

К слову, по информации газеты Politico, Эмили Мерфи, руководитель GSA, отказалась признать победу Байдена на президентских выборах, поскольку в ряде штатов результаты голосования ещё перепроверяются.

Между тем Рон Клайн, уже назначенный Байденом руководителем аппарата Белого дома, требует, чтобы Управление общих служб США одобрило начало передачи власти на следующей неделе.