Из-за массового убийства норок Дания осталась без главы Минсельхоза

Министр сельского хозяйства Дании подал в отставку после незаконного приказа об отбраковке выращиваемой в стране норки.

Напомним, у этих животных был обнаружен мутировавший штамм коронавируса.

"Поскольку у меня есть четкая оценка того, что я больше не имею достаточной поддержки среди большинства парламентских партий, я сегодня сообщил премьер-министру, что ухожу из правительства", - написал Могенс Йенсен в Facebook.

Политик добавил, что признает, что его министерство допустило ошибки, и он лично берёт на себя ответственность:

"Особенно я сожалею о своей вине перед многими фермерами, разводящими норок, которые оказались в очень несчастливой ситуации."

Дженсен подчеркнул, что все решения, принятые его министерством с июня, были направлены на то, чтобы остановить распространение Ковид-19 в популяциях норок и его передачу от животных к людям, учитывая риски для здоровья населения, связанные с мутантным штаммом.

Читайте также:

"Страна идиотов": зоолог прокомментировала истребление норок в Дании

Так ли опасны для людей норки, заражённые коронавирусом?

Премьер-министр Дании извинилась за уничтоженных норок