Экс-советник Зеленского: "антиковидный" фонд потратили не по назначению

Деньги, которые были собраны в украинский "антиковидный" фонд, уже частично потратили, причём потратили куда угодно, но не на борьбу с пандемией. Такие данные привёл бывший советник президента Украины Игорь Уманский.

Уманский поделился цифрами: уже потрачено 40 млрд гривен, осталось примерно 26. Тратились средства странно: например, часть пошла на строительство дорог, причём схемы выбора подрядчика были "мутными".

"Ещё есть время избежать экономического, как следствие, социального и, как следствие, политического апокалипсиса. Есть 26 млрд гривен неиспользованных средств "ковидного" фонда, и их нужно немедленно направить на финансирование медицинской инфраструктуры, обеспечение зарплаты работникам, соответствующих средств защиты, оборудования, тестов", — высказался Уманский.

С данными Уманского перекликаются и отчёты министерства финансов Украины. Лишь 17% из 40 млрд гривен, то есть всего 6,8 млрд, потратили на борьбу с коронавирусом…

По материалам сайта regnum. ru.