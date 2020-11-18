Эксперт - об аресте Украиной российских самолётов: "Имитация борьбы"

Вечером 17 ноября стало известно, что Украинская прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя арестовала 44 воздушных судна, принадлежащих российским авиакомпаниям.

По данным РИА "Новости", арест произведён заочно, то есть просто вынесены соответствующие решения прокуратуры. Об экстрадиции пилотов, пассажиров или о чём-то подобном речи пока не идёт. Однако в случае более детального разбирательства максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

Какова логика властей Украины? Сегодня — самолёты, завтра — поезда и автобусы? Киев настолько хочет снова вернуть Крым, что извернётся как угодно, лишь бы всем об этом напомнить? Рассказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Попытка поддержать интерес - или шаг "большой игры"?

Эксперт уверен: постепенно проблема Крыма уходит на второй-третий-четвёртый план. Сейчас актуальнее война в Сирии, война в Карабахе, мировой экономический кризис, стагнация и так далее. Постепенно Крым все меньше и меньше интересует мировое сообщество.

"С одной стороны, это попытка поддержать интерес вопроса возвращения Крыма в состав Украины. С другой стороны, это имитация борьбы, имитация бурной деятельности. Хотя не стоит недооценивать эти меры", — отмечает Безпалько.

Дело в том, что внешнеполитические "союзники" Киева, или, правильнее сказать, сюзерены, могут воспользоваться этими решениями для того, чтобы арестовать российское имущество где-нибудь за рубежом при эскалации конфронтации между Россией и Западом.

Подобного рода случаи имели место быть и раньше: например, украинская сторона в Черноморском бассейне задерживала корабли.

"Стоит сразу же проработать ряд контрмер, направленных на возможный арест украинского имущества либо на территории России, либо на территории союзников России.", — уверен эксперт.

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