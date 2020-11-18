Вечером 17 ноября стало известно, что Украинская прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя арестовала 44 воздушных судна, принадлежащих российским авиакомпаниям.
По данным РИА "Новости", арест произведён заочно, то есть просто вынесены соответствующие решения прокуратуры. Об экстрадиции пилотов, пассажиров или о чём-то подобном речи пока не идёт. Однако в случае более детального разбирательства максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.
Какова логика властей Украины? Сегодня — самолёты, завтра — поезда и автобусы? Киев настолько хочет снова вернуть Крым, что извернётся как угодно, лишь бы всем об этом напомнить? Рассказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
Эксперт уверен: постепенно проблема Крыма уходит на второй-третий-четвёртый план. Сейчас актуальнее война в Сирии, война в Карабахе, мировой экономический кризис, стагнация и так далее. Постепенно Крым все меньше и меньше интересует мировое сообщество.
"С одной стороны, это попытка поддержать интерес вопроса возвращения Крыма в состав Украины.
С другой стороны, это имитация борьбы, имитация бурной деятельности. Хотя не стоит недооценивать эти меры", — отмечает Безпалько.
Дело в том, что внешнеполитические "союзники" Киева, или, правильнее сказать, сюзерены, могут воспользоваться этими решениями для того, чтобы арестовать российское имущество где-нибудь за рубежом при эскалации конфронтации между Россией и Западом.
Подобного рода случаи имели место быть и раньше: например, украинская сторона в Черноморском бассейне задерживала корабли.
"Стоит сразу же проработать ряд контрмер, направленных на возможный арест украинского имущества либо на территории России, либо на территории союзников России.", — уверен эксперт.
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