Турция готова на год ввести войска в Азербайджан

Согласно данным, поступившим от турецкого издания Resmi gazete, турецкий парламент рассмотрел и одобрил законопроект об отправке военных на территорию Азербайджана: военные останутся там на год.

Напомним, военные Турции прибудут на территорию Азербайджана в рамках работы по обеспечению мира в регионе. Они поучаствуют в деятельности российско-турецкого мониторингового центра, который организован на азербайджанской территории.

Задачи военных будут включать в том числе контроль за "режимом прекращения огня", передают журналисты Resmi gazete.

"Представление вооруженных сил Турции зарубежным странам для действий в направлении выполнения обязанностей Центра мониторинга одобрено президентом. В числе задач — принятие всех видов мер по устранению рисков и угроз, разрешение на пребывание в Азербайджане даётся сроком на год в соответствии со статьей 92 Конституции", — пишут в Resmi gazete.

По материалам сайта rbc. ru.