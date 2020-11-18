Власти Швеции не вводят масочный режим. Оппозиция негодует

Недовольство действиями шведских властей выразили представители "Умеренных" и "Христианских демократов". По мнению оппозиции, очень странно, что жителям страны до сих пор не нужно носить маски.

Как оказалось, ни от правительства, ни от "Агентства общественного здравоохранения" до сих пор не поступило требований носить маски в общественных местах. Мера пока добровольная и рекомендательная, а ведь маски — официально признанный врачами способ замедления распространения коронавируса, уверены в оппозиции.

"Всемирная организация здравоохранения совершенно недвусмысленна в своих рекомендациях, которые становятся еще более ясными. Маски используются в большинстве стран", — отметил Ульф Кристерссон, руководитель "Умеренных".

Представитель "Христианских демократов" Эбба Буш сообщила, что будет напрямую спрашивать правительство о том, почему же масочный режим не введён.

По материалам сайта regnum. ru.