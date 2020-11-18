СМИ США: в ЕС готовятся порадовать Байдена и "перезагрузить отношения"

Власти ключевых стран ЕС, Франции и Германии, надеются на "оттепель" в отношениях с США в случае прихода к власти Джо Байдена. Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в международной дипломатии.

Журналисты отмечают: в ЕС уже готовят целый ряд инициатив, которые могут понравится Байдену, чтобы начать отношения на хорошей ноте. В частности, будут сделаны акценты на работу американских войск в Афганистане и Сирии, а также в отношениях с Китаем.

Штаты, в свою очередь, тоже весьма заинтересованы в хороших отношениях с блоком: после Дональда Трампа, который оставил немало проблем, многим в администрации США хотелось бы "перезагрузки".

"Хотя Байден и его команда более многосторонние и проевропейские, чем Трамп, новая администрация захочет продемонстрировать американцам, что может показать результаты, и убедить избирателей Трампа в том, что им лучше сотрудничать с союзниками, чем противодействовать им. Для этого потребуются сделки [с ЕС]", — пишут в издании.

По материалам сайта regnum. ru.