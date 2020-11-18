Тонны вместо баррелей: в ФРГ нашли повод покритиковать Россию и Китай

Очередную порцию обвинений приготовил для России и Китая постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. Как оказалось, немцы недовольны работой по поставкам нефти в КНДР.

Итак, суть проблемы: Россия и Китай предоставляют в комитет, который занимается контролем санкций против Северной Кореи, данные о том, сколько в страну ушло нефти.

Но, по непонятной для ФРГ причине, в качестве единиц измерения выбраны не баррели, а тонны, из-за чего эксперты комитета затрудняются выдать статистику. При этом вопрос перевода с тонн на баррели не раз поднимался в СБ ООН, но был блокирован и Россией, и Китаем.

"Хотя это не сложный для исправления вопрос, стало ясно, что обе делегации политизируют данную тему", — уверен Хойсген.

Российская сторона уже ответила на обвинения: источник сообщает, что в резолюциях по КНДП не оговорены единицы измерения.

"Сожалеем, что немецкие председатели Комитета 1718 политизируют этот сугубо технический вопрос и выносят его на обсуждение СБ, где ему совсем не место", — высказался один из российских дипломатов для ТАСС.

По материалам сайта regnum. ru.