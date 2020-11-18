Не был в армии и поругался с РФ: президент Польши - под огнём критики

Недоволен текущим курсом польских властей бывший президент страны Лех Валенса. Он отметил: вместо нормальной работы Анджей Дуда и его команда ищут виноватых, чтобы "скинуть" все неудачи на них.

Одна из наиболее популярных тактик — винить во всём Россию, рассказывает Валенса.

"По крайней мере, в стратегии национальной безопасности так и записано — Россия является главной угрозой для Польши", — отметил он.

К власти, по словам политика, пришли "демагоги и популисты", которые являются "несчастьем для Польши". Что и говорить — Дуда даже не служил в армии, подчёркивает Валенса, а значит, и в стратегии особо не разбирается.

"Пока демагогия и популизм служит им — они на этом зарабатывают", — уверен бывший президент.

Валенса высказался за установление нормальных отношений по линии "Варшава — Москва" и отметил, что на ссоре двух стран "зарабатывают" третьи лица.

По материалам сайта regnum. ru.