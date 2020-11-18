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Новый суточный антирекорд: в мире 10 502 смертей от COVID-19

По данным университета Хопкинса, 17 ноября в мире зарегистрирован очередной коронавирусный антирекорд: болезнь унесла жизни 10 502 человек.

Как отмечают статистики, "тройка лидеров" остаётся прежней:

  • США — умерли 1 615 заражённых.
  • Италия — 731.
  • Бразилия — 676.

Для России этот день тоже стал антирекордным по числу погибших. В нашей стране, по данным оперштаба, скончались 442 COVID-пациента.

Растёт и число заражённых

По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире поставлен очередной антирекорд по приросту новых случаев — более 4 млн человек. Из них более 151 тысяч — в России.

За 17 ноября в нашей стране выявлено 22 410 случаев заражения COVID-19.

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