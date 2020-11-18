По данным университета Хопкинса, 17 ноября в мире зарегистрирован очередной коронавирусный антирекорд: болезнь унесла жизни 10 502 человек.
Как отмечают статистики, "тройка лидеров" остаётся прежней:
Для России этот день тоже стал антирекордным по числу погибших. В нашей стране, по данным оперштаба, скончались 442 COVID-пациента.
По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире поставлен очередной антирекорд по приросту новых случаев — более 4 млн человек. Из них более 151 тысяч — в России.
За 17 ноября в нашей стране выявлено 22 410 случаев заражения COVID-19.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.