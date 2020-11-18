Американец "заминировал" здание ГБР Украины

Необычный инцидент случился в Киеве: неизвестный "доброжелатель" через мобильный телефон сообщил о "минировании" здания Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Звонок поступил 12 ноября, на место оперативно выехали специалисты-сапёры. После тщательной проверки здания оказалось, что никакой взрывчатки нет, и был инициирован поиск "доброжелателя". 18 ноября стало известно, что его наконец нашли.

По предварительной информации пресс-службы ГБР, о "минировании" сообщил 36-летний гражданин Соединённых Штатов. На данный момент он задержан, возбуждено уголовное дело.

"Работники ГБР установили местонахождение указанного лица и передали информацию полиции для дальнейшего уведомления о подозрении в совершении преступления и досудебного расследования. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — уточнили в пресс-службе ведомства.

По материалам сайта ria.ru.