Необычный инцидент случился в Киеве: неизвестный "доброжелатель" через мобильный телефон сообщил о "минировании" здания Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Звонок поступил 12 ноября, на место оперативно выехали специалисты-сапёры. После тщательной проверки здания оказалось, что никакой взрывчатки нет, и был инициирован поиск "доброжелателя". 18 ноября стало известно, что его наконец нашли.
По предварительной информации пресс-службы ГБР, о "минировании" сообщил 36-летний гражданин Соединённых Штатов. На данный момент он задержан, возбуждено уголовное дело.
"Работники ГБР установили местонахождение указанного лица и передали информацию полиции для дальнейшего уведомления о подозрении в совершении преступления и досудебного расследования.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — уточнили в пресс-службе ведомства.
По материалам сайта ria.ru.
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