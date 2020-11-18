Аудиторы: "Как тратятся деньги?" - Пентагон: "Да кто ж их знает!"

Пентагон в третий раз провалил аудит и не смог объяснить, куда расходуется его бюджет, выросший до рекордных размеров. И пообещал "навести порядок к 2027 году".

Временный контролер Пентагона Томас Харкер, объясняя отчётный провал Пентагона по финансам, заявил на брифинге, что "это то, что никогда не делалось для организации такого размера и сложности, как Министерство обороны."

"Мы ясно дали понять, что это финансовый аудит и анализ расхода бюджета потребует постоянных усилий в течение нескольких лет", — сказал Харкер, предположив, что Пентагон может пройти аудит в 2027 году и добавил, что это "разумная цель для компании с активами в $2,9 трлн.

Кстати, как отмечают американские СМИ, неудавшийся аудит Пентагона обошелся налогоплательщикам в $203 млн гонораров, выплаченных государственным бухгалтерским фирмам.

Несмотря на провал всех проверок с момента их начала в 2017 году, Конгресс продолжает вкладывать деньги в Пентагон беспрецедентными темпами. В 2020 финансовом году военные получили рекордные $738 млрд.