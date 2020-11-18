Трамп продолжает чистку рядов: уволен глава агентства кибербезопасности

Президент Дональд Трамп уволил главу Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Криса Кребса из-за "крайне неточного" заявления о состоявшихся президентских выборах.

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Напомним, ранее агентство заявило, что выборы 2020 года "были самыми безопасными в истории США".

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов было весьма неточным, поскольку на них были массовые нарушения и фальсификации, в том числе заполнялись бюллетени умерших людей для голосования, наблюдатели не допускались на избирательные места, 'глюки' в машинах для голосования, которые изменили голоса у Трампа и Байдена в конце голосования, и многое другое," — написал Трамп в Twitter, добавив, что Кребс был уволен и решение уже вступило в силу.

Напомним, что формально заявление было сделано не Кребсом, а консультативными органами CISA, правительственным Координационным советом по инфраструктуре выборов и Координационным Исполнительным Комитетом сектора инфраструктуры выборов.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или была каким-либо образом скомпрометирована", — заявили эти два органа.

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