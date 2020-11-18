Дороги перекрыты тракторами - в Гааге бастуют фермеры

Крупный протест устроили голландские фермеры в Гааге. Они недовольны политикой правительства по сокращению выбросов оксидов азота в рамках его инициатив по изменению климата.

Сотни тракторов, грузовиков и вспомогательных машин пригнали фермеры в столицу 17 ноября, перекрыв ими городские дороги и почти остановив движение.

Vanuit het hele land rijden nog steeds boeren richting Den Haag. Sommigen willen door naar het centrum, maar dat is door de gemeente verboden. In een lange sliert rijden deze tientallen trekkers nu door Leiden. Kruispunten worden afgezet om door te kunnen #boerenprotest @HartvNL pic.twitter.com/IU7qsyA17e — Léon Mastik (@LeonHvNL) November 17, 2020

Местные СМИ сообщают, что акция была согласованной. И по условиям проведения городские власти запретили фермерам проезжать мимо дворца короля Виллема-Александра на окраине города. Однако, это условие почти не выполнялось, что привело к столкновениям с полицией.

Арестованы по меньшей мере два человека.