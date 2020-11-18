Париж завален мусором и дымит контейнерами - так бастуют дворники

Во французской столице началась массовая забастовка работников санитарии, организованная профсоюзом коммунальных служб.

Протестующие против ухудшения условий труда и планируемой реформы их сектора десятки рабочих перекрыли улицу возле городского отдела уборки, сжили мусорные баки и бросали документы с крыши.

🔴Tensions en cours devant la direction de la propreté de Paris. Les éboueurs sont en #grève pour dénoncer une casse du service public et protester contre la loi de transformation de la fonction publique (qui doit entrer en application à #Paris en 2021).#éboueurs #servicepublic pic.twitter.com/nswfnQWMGd — Charles Baudry (@CharlesBaudry) November 17, 2020

По данным профсоюза, из 4900 мусорщиков и 200 канализационных рабочих города на забастовку вышли 20%.

Протестующие говорят, что они "заслуживают минимального признания”, ссылаясь на "реальный страх здоровья” по поводу условий их работы и отмечая, в частности, что защитные "гидрокостюмы" и ремонтные мастерские больше не соответствуют стандартам.

Рабочие также возмущены тем, что бонусы, которые были предоставлены им во время первой коронавирусной волны и блокировки, теперь отменяются, а риск для здоровья опять растёт.

"С начала кризиса здравоохранения во Франции 397 наших коллег дали положительный результат на Covid, и 25 из них были госпитализированы”, — говорит Режис Вьесели, делегат профсоюза CGT по сбору мусора (цитата RT).

Пока неясно, когда закончится забастовка, которая сама по себе уже представляет опасность для Парижа из — за 3 тысяч тонн отходов, производимых городом каждый день.

Напомним, в январе и феврале работники коммунальных служб объявляли забастовку против запланированных пенсионных реформ, и шесть из семи мусоросжигательных заводов в Париже были закрыты.