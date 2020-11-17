Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России
У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона
В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя
Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках
Вирусолог: COVID в России можно было остановить за три недели
В Калининградской области кроссовер въехал в толпу людей
Переболевшим COVID-19 нельзя ходить в баню
В Греции раскопали гигантскую голову греческого бога
Бороться за права москвичей до последнего москвича

Основатель Amazon потратил миллионы на экологию

Джефф Безос, основатель Amazon, которого в мире называют богатейшим жителем Земли, потратил круглую сумму на то, чтобы планета сохранила свою природу.

Основатель Amazon потратил миллионы на экологию

В Instagram предприниматель рассказал, что сумма в 791 миллион долларов будет распределена между 16 компаниями, которые следят за состоянием экологии. В данных организациях специалисты постоянно работают над инновационными решениями, способными спасти флору и фауну.

Так, в числе получивших деньги находится общеизвестный Всемирный фонд дикой природы (WWF). Наравне с ним еще две организации обзаведутся на счету суммой до ста миллионов долларов. Это ClimateWorks Foundation, отвечающая за помощь в предотвращении климатических изменений. И Институт мировых ресурсов, чьи разработки лежат в области альтернативной энергетики и грамотного распределения иссякаемых запасов планеты.

"Последние несколько месяцев я учился у невероятно умных людей, для которых главная цель в жизни — это бороться с изменением климата и негативным влиянием на природу. Меня вдохновляет то, что они делают, я рад помочь им", — поделился мыслями Безос.

Последние материалы
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России
У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона
В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя
Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках
Бояться ли человека с автоматом? Как предупредить расстрелы сослуживцев в армии
Вирусолог: COVID в России можно было остановить за три недели
В Калининградской области кроссовер въехал в толпу людей
Переболевшим COVID-19 нельзя ходить в баню
В Греции раскопали гигантскую голову греческого бога
Популярное
Новости медицины
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели

Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.

Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери
Российский шоу-бизнес
Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна
Мир. Новости мира
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
Любовь Степушова Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов
Комментарии
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Лейся, песня: почему Валерий Меладзе так всех разозлил
Лейся, песня: почему Валерий Меладзе так всех разозлил
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Поклонская пригласила итальянских депутатов в Крым
Волочкова поддержала Дзюбу: "У меня таких видео до фига и больше"
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников