Основатель Amazon потратил миллионы на экологию

Джефф Безос, основатель Amazon, которого в мире называют богатейшим жителем Земли, потратил круглую сумму на то, чтобы планета сохранила свою природу.

В Instagram предприниматель рассказал, что сумма в 791 миллион долларов будет распределена между 16 компаниями, которые следят за состоянием экологии. В данных организациях специалисты постоянно работают над инновационными решениями, способными спасти флору и фауну.

Так, в числе получивших деньги находится общеизвестный Всемирный фонд дикой природы (WWF). Наравне с ним еще две организации обзаведутся на счету суммой до ста миллионов долларов. Это ClimateWorks Foundation, отвечающая за помощь в предотвращении климатических изменений. И Институт мировых ресурсов, чьи разработки лежат в области альтернативной энергетики и грамотного распределения иссякаемых запасов планеты.