Австрийский экономист Вилли Оггиер в интервью местному изданию Tages-Anzeiger заявил, что было бы правильнее лечить в первую очередь тех пациентов, которые предпринимали попытки защититься от заражения COVID-19, сообщает "Парламентская газета".
"Я предлагаю тех, кто не верит, что существует коронавирус или не соблюдает меры безопасности, лишить права на койко-место в отделениях реанимации в случае дефицита.
Любой человек, о котором известно, что он сознательно игнорирует правила расстояния и гигиены, должен нести ответственность за свои действия. Нужно записывать этих коронавирусных скептиков поимённо", — заявил Оггиер.
В настоящее время система здравоохранения страны работает на износ. Оггиер убеждён, что сейчас медики не могут помочь всем заболевшим, поэтому люди, которые игнорируют меры профилактики COVID-19, должны нести ответственность за это.
"Речь не идёт о начислении баллов за социальное поведение. Я просто говорю о сложных моментах. Когда больницы достигают своих пределов, то врачи вынуждены решать, кому отдать последнюю койку в реанимации. Я думаю, что это более справедливо, когда самопровозглашённый антикоронавирусный скептик уступит место, например, пожилому пациенту", — отметил эксперт.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.