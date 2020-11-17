В Австрии коронаскептиков хотят лишить койко-мест в больницах

Австрийский экономист Вилли Оггиер в интервью местному изданию Tages-Anzeiger заявил, что было бы правильнее лечить в первую очередь тех пациентов, которые предпринимали попытки защититься от заражения COVID-19, сообщает "Парламентская газета".

"Я предлагаю тех, кто не верит, что существует коронавирус или не соблюдает меры безопасности, лишить права на койко-место в отделениях реанимации в случае дефицита. Любой человек, о котором известно, что он сознательно игнорирует правила расстояния и гигиены, должен нести ответственность за свои действия. Нужно записывать этих коронавирусных скептиков поимённо", — заявил Оггиер.

В настоящее время система здравоохранения страны работает на износ. Оггиер убеждён, что сейчас медики не могут помочь всем заболевшим, поэтому люди, которые игнорируют меры профилактики COVID-19, должны нести ответственность за это.