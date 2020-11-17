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В День благодарения американцев готовы сажать в тюрьмы

Очередной скандал в США, на этот раз (для разнообразия) — не связанный с выборами президента. Дело в том, что 26 ноября в США будут отмечать День благодарения — традиционный праздник, на который принято собираться если уж не с семьёй, то хотя бы с друзьями. В него-то и упёрлась "законодательная машина".

В День благодарения американцев готовы сажать в тюрьмы

Несмотря на общие директивы, которые приходят из Вашингтона, руководители как штатов, так и городов могут изменять карантинные правила. И в штате Орегон этим правом воспользовалась Кейт Браун, "радикально левый" губернатор. На текущий момент в штате запретили собирать в одном месте более шести человек.

Реакция последовала незамедлительно: пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни назвала меру "абсурдом".

"Радикально левый губернатор штата Орегон запретил собираться на День благодарения компании более, чем из шести человек.

Радикальный губернатор даже грозит тюремным заключением людям за то, что они собираются семьями на День благодарения. Это абсурдный левый контроль. Вообще не по-американски!", — написала Макинэни в Twitter.

В ответ Макинэни нарвалась на едкое замечание от конгрессмена Билла Флорса.

"Но леваки-головорезы могут свободно собираться вместе, чтобы бунтовать, грабить и жечь центр Портленда", — высказался тот.

"В Орегоне вас могут посадить в тюрьму за то, что вы пригласили слишком много людей на День благодарения. Но если вы хотите бунтовать и грабить в Портленде, не парьтесь!", — высказался по теме конгрессмен Джим Джордан.

По материалам сайта regnum.ru.

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