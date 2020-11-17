Власти Белоруссии всерьёз рассматривают идею о строительстве второй атомной электростанции в стране. Две АЭС смогут полностью покрыть необходимость республики в электроэнергии.

Об этом рассказал государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота.

"Замахнулись даже на то — а не построить ли нам вторую АЭС. Еще с первой не разобрались, уже начали говорить о второй — это тоже хорошо, потому что АЭС покроет 40% нынешнего электропотребления Белоруссии. Две такие АЭС — это почти 100% электропотребления Республики Беларусь со всеми вытекающими последствиями, это независимость от внешних источников энергии и так далее… Это пока разговоры, но они ведутся самым серьезным образом", — пояснил Рапота.