Обама объяснил, почему не считает Россию сверхдержавой

Экс-президент США Барак Обама в своих мемуарах объяснил, почему не считает Россию сверхдержавой.

По его словам, в РФ слишком слабая экономика, зависящая от экспорта нефти, газа и оружия, а также высокий уровень коррупции, социальное расслоение и низкая продолжительность жизни у мужчин.