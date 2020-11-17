Экс-президент США Барак Обама в своих мемуарах объяснил, почему не считает Россию сверхдержавой.
По его словам, в РФ слишком слабая экономика, зависящая от экспорта нефти, газа и оружия, а также высокий уровень коррупции, социальное расслоение и низкая продолжительность жизни у мужчин.
"Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", — пишет Обама.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.