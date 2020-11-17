МИД ЛНР: "Украина проигнорировала план мирного урегулирования"

Власти Украины продолжают делать всё, чтобы помешать восстановлению Донбасса. В частности, в Киеве отказались от совместной работы с представителями ЛНР по плану урегулирования конфликта.

По сведениям, представленным главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего, ранее Украина и ЛНР заключили соглашение: представители обеих сторон должны вместе проработать план урегулирования спорных вопросов, который бы в основе своей опирался на Минские договорённости. В случае если по нему будут замечания, в ЛНР были готовы организовать очную встречу, того же ожидали и от Украины.

"В случае направления нам замечаний, мы были готовы провести предлагаемую внеочередную встречу уже через сутки — сразу после изучения комментариев Украины. Чуда не произошло. Украина проигнорировала план мирного урегулирования", — высказался политик.

Дейнего отметил, что документ от ЛНР ушёл в Киев чуть раньше, однако комментариев с украинской стороны пока не поступило.

"Обещанных замечаний либо проекта, соответствующего Минским соглашениям, от украинской стороны никто так и не увидел", — резюмировал Дейнего.

По материалам сайта regnum.ru.