"Друзья познаются в беде": Лукашенко о России и Китае

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны США и Европы, есть страны, которые поддерживают Белоруссию.
Об этом рассказал глава республики Александр Лукашенко.
"При беспрецедентном внешнем давлении Белоруссии оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств", — пояснил белорусский лидер.
"Друзья познаются в беде", — добавил политик.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.