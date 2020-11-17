СМИ США: Трамп планировал атаковать ядерный объект Ирана

Дональд Трамп, похоже, до последнего будет пытаться "насолить" Байдену. Источники американского издания газета The New York Times сообщили: президент США хотел атаковать ядерный объект Ирана, чтобы Байдену было сложнее заключить следующую "ядерную сделку".

По данным журналистов The New York Times, Трамп несколько раз интересовался, насколько реально провести атаку на Иран, а поводом для беспокойства якобы стали доклады экспертов об увеличении урановых запасов Тегерана.

"Любой удар — будь то ракетный или кибернетический — почти наверняка был бы сосредоточен на Нетанзе — городе, в котором (по данным Международного агентствв по атомной энергии) запасы урана в 12 раз больше, чем разрешено в соответствии с ядерным соглашением, от которого Трамп отказался в 2018 году", — пишут журналисты.

Отговаривали президента, что называется, "всей толпой": помогали Майк Помпео, Майк Пенс (вице-президент) и Кристофер Миллер (глава Пентагона). Они сумели объяснить Трампу, что атака лишь усилит негативные тенденции по данному направлению и может вылиться в большой конфликт.

По материалам сайта tjournal.ru.