Мэр Тбилиси: "коридоры позора" - уголовное преступление

Идея партии "Единое национальное движение" с "коридорами позора" оказалась под огнём критики мэра Тбилиси. По мнению чиновника, задумка — прямое нарушение конституционных прав граждан.

Напомним суть "коридоров позора": оппозиционные партии, не признавшие итоги голосования на парламентских выборах, планируют выстраивать своих сторонников в две цепочки, формируя "коридоры" перед избирательными участками.

Таким образом, все идущие голосовать на втором туре выборов вынуждены будут идти через "коридоры позора".

"Представьте, если вот так станем, не имеет значения представители какой партии это будут, и избирателю, который имеет конституционное право пойти на выборы, кто-то нанесет оскорбление и помешает ему. Это — уголовное преступление", — высказался по ситуации мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

По его словам, органам правопорядка уже дана команда пресекать подобные провокации.

По материалам сайта regnum. ru.