Депутатов армянского парламента продолжают призывать отменить в стране военное положение, чтобы отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.

С таким предложением к парламентариям обратилась член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

"Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос — отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права", — отметила политик.