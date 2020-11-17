Депутатов армянского парламента продолжают призывать отменить в стране военное положение, чтобы отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.
С таким предложением к парламентариям обратилась член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.
"Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос — отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права", — отметила политик.
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.