Байден - Трампу: если не будем работать вместе, погибнут люди

Представители штаба Джо Байдена и сам Байден очень надеются на то, что Дональд Трамп всё-таки прислушается к здравому смыслу и станет работать вместе с ними, чтобы обеспечить спокойную передачу власти.

По словам Байдена, он уже неоднократно призывал и Трампа, и его администрацию к сотрудничеству. Конечно же, важным аспектом совместной работы должна стать борьба с коронавирусом, отметил "Сонный Джо".

"Если мы не будем координироваться, могут быть новые смерти. Как мы распространим вакцину среди 300 млн людей? Каков план? Это серьёзная задача", — высказался Байден.

Также в штабе Байдена надеются, что все представители власти "смогут собраться за одним столом переговоров для того, чтобы добиваться достижения общих целей".

Напомним: одним из ключевых моментов "плана Байдена" остаётся перемещение рабочих мест в США. В частности, анонсировано создание "миллионов мест" в таких сферах, как автомобилестроение, инновационные технологии, промышленность.

"Мы собираемся покупать товары, произведенные в Америке. Ни один контракт не будет предоставлен компаниям, которые не производят своих товаров здесь, в Америке", — жёстко подчеркнул Байден.

По материалам сайта tass.ru.