Проигравшему выборы Додону предложили должность

Действующий президент Молдавии, проигравший выборы, возможно, возглавит Социалистическую партию. Предложение уже поступило ему от политсовета.

К слову, до 2016 года Игорь Додон уже занимал этот пост.

"Парламентская фракция Партии социалистов Молдавии провела встречу с президентом страны Игорем Додоном. Депутаты-социалисты предложили ему вернуться в руководство ПСРМ в соответствии с положениями Устава партии", — сообщается на сайте партии.

Как следует из текста сообщения, депутаты-социалисты разделяют позицию Додона, касающуюся того, что сейчас, во время трансфера власти, необходимо всеми силами избегать возможного политического кризиса, который чреват углублением экономического кризиса и социальным коллапсом.

К слову, ранее Игорь Додон уже поздравил свою соперницу в президентской гонке Майю Санду с победой во втором туре выборов, хотя и заявил о намерении оспорить результаты в суде.

Читайте также:

Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии

Санду "раскрыла карты", как будет выстраивать общение с Россией