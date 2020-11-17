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"Политика подождёт" - крик души украинского академика

Обязанность каждого главы государства, в том числе и президента Украины, — заботиться о здоровье граждан.

©Facebook

Исходя из это в настоящий момент приоритет его работы — рассматривать все возможности для закупки противовирусной вакцины. В какой бы стране она не производилась. Ибо не время сейчас амбиции демонстрировать.

Так считает академик Анатолий Пешко, первый вице-президент Академии экономических наук Украины.

На своей странице в Фейсбук академик Пешко опубликовал открытое обращение к Владимиру Зеленскому, прикрепив к нему текст направленного в адрес главы государства письма.

Учёный напомнил президенту, что

"эпидемия коронавируса в Украине набирает угрожающие масштабы. Прирост заболевших в 11-12 тысяч человек за сутки очень быстро поставит разваленную отечественную систему здравоохранения на колени. Украинцев просто негде будет лечить и люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи".

В связи с этим Пешков призвал Владимира Зеленского последовать примеру стран, которые

"уже заключили контракты с РФ, на покупку разработанной и лицензированной вакцины "Спутник V".

©Facebook

"Все мы обязаны в первую очередь думать об украинском народе. Политика подождет. Люди хотят жить. Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить", — написал украинский академик.

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